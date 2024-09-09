İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Sürediyor - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Sürediyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda son 24 saatte aralarında bir kadın gazeteci ile eski tutukluların da bulunduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

09.09.2024 11:46
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda son 24 saatte aralarında bir kadın gazeteci ile eski tutukluların da bulunduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında bir kadın gazeteci ile eski tutukluların da bulunduğu en az 12 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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