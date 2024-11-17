İsrail Askerleri 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Askerleri 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri çocuk 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

17.11.2024 17:17
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Selfit, Tulkerim, Ramallah, Kudüs, El Halil kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin baskınlarda 15 Filistinliyi gözaltına aldığı, bu kişilerden birinin de çocuk olduğu kaydedildi.

Baskınlar sırasında ayrıca Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 700'ü geçtiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin makamlarından yapılan son açıklamalara göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 783 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerleri 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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