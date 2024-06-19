İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Beytullahim'in güneyindeki Beyt Neccar kasabasında İsrail askerleri tarafından vurulan Bilal Adil Abdulfettah'ın (39) yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgeyi kuşatan İsrail ordusunun, sağlık ekiplerinin vurulan Filistinlinin olduğu yere ulaşmasını engellediği belirtildi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin kuzeyinde bulunan Beyt Ummar kasabasında yerel aktivist Muhammed Ayyad Avad, AA muhabirine, 3 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını söyledi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kızılay da sağlık ekiplerinin İsrail askerlerinin saldırılarında gerçek mermiyle yaralanan 3 kişiyi Tulkerim ve Nablus'taki hastanelere naklettiğini bildirdi.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil, Nablus, Tulkerim, Ramallah gibi kentlerde Filistinlilere ve mülklerine saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 549 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 185 kişi gözaltına alındı.