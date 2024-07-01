İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 16 Filistinliyi daha gözaltına aldı. İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Nablus ve Tubas kentlerinde gözaltına alınan Filistinliler arasında öğrenciler, çocuklar ve daha önce serbest bırakılanların yanı sıra Batı Şeria'da hasta bakıcılığı yapan 2'si kadın 5 Gazzeli de bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 465'e yükseldi.

01.07.2024 12:25
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 16 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Nablus ve Tubas, kentlerinde en az 16 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

Gözaltına alınan Filistinliler arasında öğrenciler, çocuklar ve daha önce serbest bırakılanların yanı sıra Batı Şeria'da hasta bakıcılığı yapan 2'si kadın 5 Gazzelinin de bulunduğu aktarıldı.

İsrail askerlerinin, Filistinlilerin evlerini basıp tahrip ettiği ve yaşlı veya hasta ayırmaksızın Filistinlilere karşı kötü muamelede bulunduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 465'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 554 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika

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