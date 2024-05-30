İsrail Askerleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi Yaraladı - Son Dakika
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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Askerleri Batı Şeria\'da 8 Filistinliyi Yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 8 Filistinliyi yaraladı. Yaralıların 5'i gerçek mermiyle 3'ü de kauçuk kaplı metal mermiyle yaralandı. İsrail askeri aracı, Tubas'ta yaralı bir kişiye müdahale eden Kızılaya ait ambulansa kasten çarptı. İsrail ordusu, Filistinlilerle silahlı çatışmaların çıktığı Nablus yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı'nda çok sayıda eve baskın düzenledi, eşyaları tahrip etti. Ramallah'ta İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombası atması sonucu merkezdeki sebze pazarında yangın çıktı. İsrail askerleri ayrıca, Ramallah'ta bir döviz bürosuna baskın düzenleyerek içerisindeki eşyalara el koydu.

30.05.2024 12:25
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İsrail askeleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 8 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre Ramallah, Nablus ve Tubas kentlerinde yaralı Filistinlilere müdahale edildi.

Yaralıların 5'i gerçek mermiyle 3'ü de kauçuk kaplı metal mermiyle yaralandı. İsrail askeri aracı, Tubas'ta yaralı bir kişiye müdahale eden Kızılaya ait ambulansa kasten çarptı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tubas'ta İsrail güçleri ile Filistinli silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı ve patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, Filistinlilerle silahlı çatışmaların çıktığı Nablus yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı'nda çok sayıda eve baskın düzenledi, eşyaları tahrip etti. İsrail ordusu, kampın girişini de insansız hava aracıyla bombaladı.

Ramallah'ta İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombası atması sonucu merkezdeki sebze pazarında yangın çıktı. Filistin Sivil Savunma ekipleri, pazardaki bir eve sıçrayan yangına müdahale etti.

İsrail askerleri, döviz bürosuna baskın düzenledi

İsrail askerleri ayrıca, Ramallah'ta bir döviz bürosuna baskın düzenleyerek içerisindeki eşyalara el koydu. Askerler, dükkanın girişine de "terörist gruplara para aktarma" iddiasıyla kapatılacağını içeren bildiri astı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Kalkilya, El Halil ve Beytüllahim kentlerinin çeşitli bölgelerine de benzer saldırılar düzenledi.

Baskınlar sırasında İsrail askerleri çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Filistinli sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi Yaraladı - Son Dakika

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