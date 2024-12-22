İsrail Askerleri Batı Şeria'da Çocuğu Gözaltına Aldı

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İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın, El-Bire, El Halil ve Cenin kentlerindeki belde ve köylere baskınlar düzenledi.

Göz yaşartıcı gaz bombası ve gerçek mermi kullanan askerler, Bire kentinde 1 çocuğu gözaltına aldı.

Beytüllahim kentinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 823 Filistinli hayatını kaybetti.