İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinlileri Yaraladı

İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Anze kasabasına askeri araçlarla baskın düzenledi ve sokak aralarına keskin nişancılar konuşlandırdı.

Baskına karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açarak karşılık veren askerler 17 yaşındaki bir çocuğu göğsünden vurdu. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasına düzenlediği saldırıda ise bir genç başından plastik mermiyle yaralandı ve Filistin Kızılayı ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Filistin'in Sesi Radyosu ise saldırgan İsraillilerin, Beyta'daki baskın sırasında bir aracı ateşe verdiği bilgisini geçti.