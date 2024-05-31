İsrail askerleri Batı Şeria\'da Filistinliyi yaraladı, çok sayıda gözaltı

Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskın düzenleyen İsrail askerleri bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı, çok sayıda Filistinliyi de gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus, Kalkilya, Cenin, Ramallah, El Halil ve Beytüllahim kentlerinde çeşitli bölgelere baskınlar düzenledi.

İsrail ordusunun Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na baskını sırasında olaya tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, bir Filistinliyi gerçek mermiyle ayağından yaraladı.

Baskınlar sırasında çok sayıda Filistinli de gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 519 Filistinli öldürüldü, 8 bin 950 Filistinli ise gözaltına alındı.