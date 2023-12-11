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İsrail askerleri, Batı Şeria'da silahsız bir genci öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri, Batı Şeria'da silahsız bir genci öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açarak yaraladıkları silahsız Filistinli bir genci, yakın mesafeden otomatik silahla hedef alarak öldürdüğü ortaya çıktı. İsrail güçleri, 8 Aralık'ta Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 7 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail askerleri, Batı Şeria\'da silahsız bir genci öldürdü
11.12.2023 - 16:43,
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açarak yaraladıkları silahsız Filistinli bir genci, yakın mesafeden otomatik silahla hedef alarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Sosyal medyada yer alan görüntüde, İsrail güçlerinin, 8 Aralık'ta Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında silahsız Filistinlilere ateş açtığı ve Filistinli bir genci otomatik silahlarla kurşun yağdırarak katlettiği görülüyor.

Görüntüde, İsrail askerlerinin uzaktan bir grup gence ateş açtığı, içlerinden Rami el-Abuşi isimli gencin yaralanarak yere düştüğü görülüyor. Ardından yerde yaralı halde yatan Abuşi'ye, yanına yaklaşan İsrail askeri aracının içinden otomatik silahla yakın mesafeden ateş açılıyor ve Filistinli genç orada öldürülüyor.

İsrail makamlarından ise söz konusu görüntülere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, 8 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 7 Filistinliyi öldürmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria'ya sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, bu baskınlarda çok sayıda Filistinli sivili öldürüyor ve gözaltına alıyor.

Kaynak: AA
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