İsrail Askerleri Bir Filistinliyi Öldürdü, 4 Kişiyi Yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdü, biri ağır 4 kişiyi de yaraladı.

Filistin'in Sesi Radyosu, işgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki El-Ayzeriyye beldesinde çıkan olaylarda Mahmud Osman isimli Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin kurşunuyla öldüğünü duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise Batı Şeria'nın güneyinde Beytullahim kentinin doğusundaki Taku beldesinde göğsünden ağır yaralanan bir kişinin hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Kızılay ekiplerinin El Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı'nda çıkan olaylarda yaralanan bir kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu, El Halil'in güneyindeki El-Fevvar Mülteci Kampı'nda ayağından yaralanan bir kişiyi de hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Taku sakinlerinden böbrek hastası bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandığı ve Beytüllahim'deki Beyt Cala Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre 7 Ekim'den bu yanan işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 318'e yükseldi.