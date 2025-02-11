İsrail Askerleri El Halil'de Bir Filistinliyi Vurdu - Son Dakika
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İsrail Askerleri El Halil'de Bir Filistinliyi Vurdu

El Halil'in Siir beldesinde düzenlenen baskında 1 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı.

11.02.2025 20:16
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İsrail askerlerinin işgal altıdaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Siir beldesinde düzenlediği baskında 1 Filistinli öldü, biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın El Halil kentindeki El-Ehli Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail askerleri tarafından Siir beldesinde gerçek mermiyle vurulan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayı'ndan daha önce yapılan açıklamaya göre, sağlık ekipleri Siir beldesinde karnından mermiyle yaralanan Filistinli bir genci hastaneye nakletti.

Kızılay'dan yapılan bir başka açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle vurduğu 19, 22 ve 10 yaşındaki 3 Filistinlinin daha yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Siir beldesine düzenlediği baskında gerçek ve plastik mermiler, gaz bombaları kullandığını aktardı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, sene başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırılarında çoğunluğu Cenin kentinden 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 70 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrailaskerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 905 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı, 14 bin 300 Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerleri El Halil'de Bir Filistinliyi Vurdu - Son Dakika

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