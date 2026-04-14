İsrail askerleri Filistinli eski bakanı ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde eski Filistin Vakıflar Bakanı Hatim el-Bekri'yi gözaltına alarak, baskın sırasında Filistinli muhabirlere de müdahale etti.

ELLERİ VE GÖZLERİ BAĞLANARAK GÖZALTINA ALINDI

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri El Halil kentinin merkezindeki El-Havuz bölgesinde bulunan binasına baskın düzenledi.

İsrail askerleri düzenlediği baskında eski Filistin Vakıflar Bakanı ve İslami Hayır Derneği Başkanı Bekri'yi ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı.

İsrail askerleri baskın sırasında WAFA muhabiri Cevad et-Temimi'nin de aralarında bulunduğu Filistinlileri alıkoydu.

HATİM EL-BEKRİ KİMDİR?

Hatim el-Bekri, Filistinli bir din adamı ve siyasetçidir; 2022 yılından 2024’ün başına kadar Filistin Ulusal Yönetimi'nde bakan olarak görev yapmıştır. Siyasi kariyerinin öncesinde, özellikle El Halil şehrindeki İbrahimi Camii'nin baş imamı ve hatibi olarak tanınmış, bölgedeki İslami vakıfların yönetiminde ve hayır işlerinde (özellikle El-Halil Hayır Cemiyeti başkanlığı döneminde) kritik roller üstlenmiştir. Görev süresi boyunca Filistin'deki dini kurumların idaresi, kutsal mekanların korunması ve hac organizasyonlarının koordinasyonu gibi konularda aktif bir profil çizmiş, Mart 2024'te Muhammed Mustafa başkanlığındaki yeni hükümetin kurulmasıyla görevini devretmiştir.