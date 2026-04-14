İsrail askerleri Filistinli eski bakanı ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail askerleri Filistinli eski bakanı ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı

14.04.2026 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde eski Filistin Vakıflar Bakanı Hatim el-Bekri'yi ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde eski Filistin Vakıflar Bakanı Hatim el-Bekri'yi gözaltına alarak, baskın sırasında Filistinli muhabirlere de müdahale etti.

ELLERİ VE GÖZLERİ BAĞLANARAK GÖZALTINA ALINDI

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri El Halil kentinin merkezindeki El-Havuz bölgesinde bulunan binasına baskın düzenledi.

İsrail askerleri düzenlediği baskında eski Filistin Vakıflar Bakanı ve İslami Hayır Derneği Başkanı Bekri'yi ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı.

İsrail askerleri baskın sırasında WAFA muhabiri Cevad et-Temimi'nin de aralarında bulunduğu Filistinlileri alıkoydu.

HATİM EL-BEKRİ KİMDİR?

Hatim el-Bekri, Filistinli bir din adamı ve siyasetçidir; 2022 yılından 2024’ün başına kadar Filistin Ulusal Yönetimi'nde bakan olarak görev yapmıştır. Siyasi kariyerinin öncesinde, özellikle El Halil şehrindeki İbrahimi Camii'nin baş imamı ve hatibi olarak tanınmış, bölgedeki İslami vakıfların yönetiminde ve hayır işlerinde (özellikle El-Halil Hayır Cemiyeti başkanlığı döneminde) kritik roller üstlenmiştir. Görev süresi boyunca Filistin'deki dini kurumların idaresi, kutsal mekanların korunması ve hac organizasyonlarının koordinasyonu gibi konularda aktif bir profil çizmiş, Mart 2024'te Muhammed Mustafa başkanlığındaki yeni hükümetin kurulmasıyla görevini devretmiştir.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Filistinli eski bakanı ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 21:33:16. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail askerleri Filistinli eski bakanı ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.