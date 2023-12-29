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İsrail askerleri Gazze'deki insani yardım konvoyuna ateş açtı - Son Dakika
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İsrail askerleri Gazze'deki insani yardım konvoyuna ateş açtı

BM UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden dönen insani yardım konvoyuna ateş açtığını belirtti. Saldırıda yaralanan olmazken, konvoydaki bir araç hasar gördü.

İsrail askerleri Gazze\'deki insani yardım konvoyuna ateş açtı
29.12.2023 - 09:59,  Güncelleme: 10:00
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden dönen insani yardım konvoyuna ateş açtığını, saldırıda yaralanan olmadığını belirtti.

White, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Gazze'nin kuzeyinden dönen bir insani yardım konvoyuna İsrail askerlerince ateş açıldığını kaydetti.

Söz konusu konvoyun İsrail ordusunca belirlenen güzergah üzerindeyken saldırıya uğradığına işaret eden White, saldırıda yaralanan olmadığını aktardı.

Saldırıda konvoydaki bir aracın hasar gördüğünü belirten White, "Yardım görevlileri asla hedef olmamalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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