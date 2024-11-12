İsrail Askerleri Nablus'ta Bir Filistinliyi Vurdu

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak öldürdü.
İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, bir kişinin Nablus'un kuzeybatısındaki Deyr Şeref kavşağında yer alan askeri kontrol noktası yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.
İsrail askerlerinin, saldırıda bulunduğu iddia edilen kişiyi vurarak etkisiz hale getirdiği belirtildi.
İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı kaydedildi.
İsrail yerel medyasında yer alan haberlerde, vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı ise, 18 yaşındaki Filistinli Velid Eşref Muhammed Hüseyin'in Nablus'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.
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