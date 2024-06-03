İsrail askerleri, Nablus'ta 2 Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail askerleri, Nablus'ta 2 Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı

İsrail askerleri, Nablus\'ta 2 Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenledikleri baskında iki Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı. Saldırıda, 23 yaşındaki Adem Selahaddin Ferrac ve 28 yaşındaki Mutez Halid Nablusi hayatını kaybetti. İsrail askerlerinin, öldürdükleri Ferrac'ı kanlar içinde sürükleyerek cesedine el koydukları görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bu saldırıyla birlikte, İsrail askerleri ve İsraillilerin saldırıları sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 524'e yükseldi.

03.06.2024 23:49
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde iki Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

İsrail güçleri, Nablus'a bağlı Balata Filistin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Balata'ya düzenlediği baskında 23 yaşındaki Adem Selahaddin Ferrac'ın öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, aynı saldırıda 6 yaralının yanı sıra 28 yaşındaki Mutez Halid Nablusi'nin de öldürüldüğü, naaşının Nablus'taki Rafediya Devlet Hastanesine getirildiği ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsrail askerlerinin, öldürdükleri Filistinli genç Ferrac'ı kanlar içinde sürükleyerek cesedine el koydukları görüldü.

Öte yandan ???????İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli Ferrac'ı uzun süredir aradığı ve kız kardeşinin düğününe katılan söz konusu kişiye burada baskın düzenledikleri belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 524'e yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerleri, Nablus'ta 2 Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı - Son Dakika

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