İsrail askerleri Nasır Hastanesini kuşatarak etrafında konuşlandı

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin baskın yaptığı Nasır Hastanesinden çekilip, hastaneyi kuşatarak etrafında konuşlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesine giriş ve çıkışları engellediği belirtildi.

Hastane personeli ve hastaların, içme veya kişisel temizlik için gerekli sudan, yiyecekten, elektrikten, oksijenden, ilaç ve tıbbi malzemeden mahrum bırakıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail işgal güçleri, Nasır Hastanesinden çekiliyor ve etrafında konuşlanarak hastaneyi kuşatıyor." ifadesi kullanıldı.

Hastanedeki jeneratörlerin yakıt yetersizliği ve elektrik kesintisine de değinilen açıklamada, "Sağlık ekipleri, jeneratörlerin ve oksijen cihazlarının durması sonucu hayatını kaybeden hastalardan 13'ünü hastane yerleşkesi içinde defnetmeyi başardı." denildi.

Hastanenin zemin katındaki tüm bölümlerin kanalizasyon suları altında kaldığı bildirilen açıklamada, "İşgalciler, hastanedeki su depolarının ve kanalizasyon hattının onarılmasına, elektrik jeneratörünün çalıştırılmasına hala engel oluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail askerlerinin Han Yunus'ta Filistin Kızılayı bünyesinde faaliyet gösteren el-Emel Hastanesini kuşatmayı ve tekrar tekrar hedef almayı sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin, el-Emel Hastanesine su, yiyecek, oksijen ve ilaç ulaştırılmasını engelleyerek hastanedeki sağlık ekipleri ve hastaların hayatını riske attığı belirtildi.

İsrail askerleri, uzun süre kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesine 15 Şubatta baskın düzenlemiş ve hastaneyi askeri kışlaya çevirmişti.

Yaklaşık 10 bin yerinden edilmiş Filistinli ile 300 sağlık çalışanının bulunduğu hastanede İsrail güçlerinin neden olduğu elektrik kesintisi ve oksijen cihazlarının çalışmaması nedeniyle çok sayıda hasta hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Nasır Hastanesi için "Burası iyileşme yeri değil ölüm yeri haline geldi." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.