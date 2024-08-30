Filistin Kızılayı: İsrail askerleri bir Filistinliyi daha öldürdü

Güncel

Filistin Kızılayı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinlinin daha İsrail askerlerince öldürüldüğünü duyurdu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ekiplerimiz Cenin kentinin Doğu Mahallesi'nde şehit olan bir Filistinliyi daha hastaneye nakletti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan Filistin Kızılayı'ndan yapılan bir başka açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde İsrail askerlerinin saldırılarında aralarında 14 yaşındaki Filistinli bir çocuk ile Kızılay ekiplerinin bulunduğu yaralı sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 28 Ağustos'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda ölen Filistinli sayısının 20 olduğunu açıklamıştı.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "2. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" adlı saldırısını başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 3. gününde devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 670 Filistinli hayatını kaybetti.