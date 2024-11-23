İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti - Son Dakika
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İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti

İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti

Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail'de psikolojik kriz patlak verdi. İsrail basını, Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalara katılan en az 6 İsrail askerinin psikolojik problemler sebebiyle yaşamına son verdiğini bildirdi.

23.11.2024 07:16
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Orta Doğu'yu acımasızca kana bulayan İsrail askerleri arasında psikolojik kriz yaşanıyor. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, son aylarda İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarında uzun süre görev aldıktan sonra psikolojisi bozulan en az 6 İsrail askerinin intihar ettiği belirtildi.

İSRAİL ORDUSU RESMİ VERİLERİ PAYLAŞMADI

Yaşamına son veren İsrailli asker sayısının daha fazla olduğunun tahmin edildiği ancak İsrail ordusunun bu konudaki resmi verileri şu ana kadar paylaşmayı reddettiği ve yıl sonunda bu verileri paylaşacağını belirttiği kaydedildi. Binlerce İsrail askerinin, sahada görevli psikologların yanı sıra İsrail ordusunun kurduğu ruh sağlığı kliniklerine başvurduğu aktarıldı.

PSİKOLOJİSİ BOZULAN ASKER SAYISI YARALANANLARDAN FAZLA

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına katıldığı için psikolojisi etkilenen İsrail askerlerinin yaklaşık üçte birinin "travma sonrası stres bozukluğu" yaşadığına işaret edildi. Savaş sebebiyle psikolojisi bozulan İsrail askerlerinin sayısının, yaralananlardan daha fazla olacağı tahmininde bulunuldu.

BİN 700 ASKER PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Askeri uzmanların, İsrail askerlerinin psikolojik durumuna ilişkin yaşanan krizin gerçek boyutlarının, çatışmaların sona ermesinin ardından İsrail ordusunun "yarı normal hayata" geçmesiyle ortaya çıkacağı tahmininde bulunduğu aktarıldı. İsrail ordusunun Ruh Sağlığı Dairesi Başkanı Lucian Lior, mart ayında Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, yaklaşık bin 700 İsrail askerinin psikolojik tedavi gördüğünü söylemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 56 Filistinli öldü, 104 bin 268 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Sağlık, Lübnan, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gülay Güneş:
    ooooohhhhh 14 1 Yanıtla
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