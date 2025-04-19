İsrail Askerlerinden Kızılay Ambulansına Saldırı

Filistin Kızılayı, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyt Furik beldesinde görev yapan bir ambulansa İsrail askerleri tarafından düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayımladı.

Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bu videoda işgal güçlerinin Beyt Furik beldesinde Kızılay ambulans ekibine saldırdığı görülüyor." ifadelerine yer verildi.

Görüntülerde, İsrail ordusuna ait iki askeri aracın, acil durum ışıkları açık halde seyreden bir Kızılay ambulansını durdurduğu görülüyor.

Videoda ayrıca iki askerin araçlardan birinden indiği, bunlardan birinin ambulansa doğru yöneldiği, ambulansta mürettebata sözlü saldırıda bulunduğu ve daha sonra şoförü yumrukladığı anlar da yer aldı.

Görüntülere askerin, ambulans şoförünü şerit değiştirip geri dönmeye zorladığı, şoföre yönelttiği silahla tehdit ettiği de yansıdı.

İsrail askerlerinin saldırdığı ambulansın, Beyt Furik beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışmaların yaşandığı olay yerine gittiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "İşgal güçleri, Batı Şeria'nın El-Bire kentine bağlı Cebel el-Tavil bölgesinde yaralı bir kişinin yardımına gitmek üzere yola çıkan bir ambulansı da alıkoydu." denildi.

Ambulansın ve ilk yardım ekibinin durumuna ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 952 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.