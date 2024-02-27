İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli genç hayatını kaybetti

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Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kenti çevresinde Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "34 yaşındaki Nizar Mahmud Hasasne, Beytullahim çevresindeki Mezmuriya askeri kontrol noktasında, işgal devletinin (İsrail) askerlerinin ateş açması sonucu şehit oldu." denildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, "Ekiplerimiz Mezmuriya kontrol noktasında işgal güçlerinden teslim aldığı şehit cenazesini Beytullahim'deki El-Hüseyin Hastanesi'ne nakletti." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçleri, Batı Şeria'nın Al-Mantar bölgesindeki Kudüs'e kadar olan güvenlik duvarını aşmaya çalışan şüpheli bir kaçağı gözaltına almaya çalıştı ve bu esnada şüpheli yüzünden vuruldu. Yaralanan şüphelinin daha sonra öldüğü belirlendi." denildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma açılacağı belirtildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları ise, İsrail askerlerinin Filistinliye ateş açtığı ve yaralandıktan sonra ilk yardım ekiplerinin müdahale etmesini engellediğini aktardı.

İsrail güçleri bu sabah da, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kenti ve kentin güneyindeki El-Faria Mülteci Kampı'nda 3 Filistinliyi öldürmüş, 3 kişiyi de yaralamıştı.

Bu son ölümle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 410'a yükseldi.