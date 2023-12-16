İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinli daha hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesinde Hamza İbrahim Muhammed Beşkar (30) adlı gencin cuma akşamı, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülenlerin sayısının 288'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, bölgedeki bir basın mensubunun AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Beşkar, İsrail askerleri tarafından kendilerine yönelik bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla öldürüldü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 118'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 450 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 288 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.