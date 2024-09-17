İsrail Askerlerinin Ateş Açması Sonucu Bir Filistinli Öldü

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti yakınlarında ateş açması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Tulkerim kentindeki El-Caruşiye köyü yakınlarında ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin saldırısında bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El-Caruşiye köyündeki ayrım duvarı yakınlarında bir Filistinliye ateş açtı. İlk yardım ekipleri vurulan Filistinliyi hastaneye nakletti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 706 Filistinli hayatını kaybetti.?????????????????????