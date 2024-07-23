İsrail Askerlerinin Ateşiyle Yaralanan Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da göğsünden yaraladığı Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, 13 yaşındaki Seyf Ziyad Ali Amir'in 11 Temmuz'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

Amir'in Batı Şeria'nın Tulkerim kentine bağlı Bala beldesi sakini olduğu aktarılan haberde, Filistinli çocuğun Cenin kentinde oturan dedesini ziyareti sırasında İsrail askerlerinin kurşunuyla göğsünden yaralandığı ifade edildi.

Haberde, Amir'in tedavi gördüğü Nablus'taki Refidya Devlet Hastanesinde vefat ettiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 586'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.