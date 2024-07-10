İsrail askerlerinin baskınlarında 2 Filistinli yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail askerlerinin baskınlarında 2 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli yaralandı. İsrail askerleri, Nablus kentinin doğusundaki Beyt Furik beldesine baskın düzenledi. Filistin Kızılayı, 14 yaşındaki bir çocuğun ayağından gerçek mermi ile yaralandığını belirtti. Tulkerim kentine düzenlenen baskın sırasında da bir Filistinli boynundan ve göğsünden gerçek mermi ile yaralandı. İsrail askerleri ayrıca Beytüllahim, El Halil ve Selfit kentlerine de baskınlar düzenledi.

10.07.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nablus kentinin doğusundaki Beyt Furik beldesine baskın düzenledi.

Askerler, baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve kauçuk kaplı mermi kullandı.

Filistin Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, 14 yaşındaki bir çocuğun ayağından gerçek mermi ile yaralandığını, ekiplerinin olay yerinde çocuğa müdahale ettiğini belirtti.

Açıklamada, çocuğun daha sonra hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail askerlerinin Tulkerim kentine düzenlediği baskın sırasında da açtığı ateş sonucu bir Filistinli boynundan ve göğsünden gerçek mermi ile yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Tulkerim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Filistinlinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

İsrail ordusu Beytüllahim, El Halil, Selfit de baskınlar düzenledi

Öte yandan İsrail askerleri Batı Şeria'nın Beytüllahim, El Halil ve Selfit kentlerine de baskınlar düzenledi.

Askerler, baskınlar sırasında gözaltılar gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Beytüllahim, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Çocuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin baskınlarında 2 Filistinli yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
10:56 CHP’li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır’a kayyum hazırlığı mı yapılıyor CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?
10:54 AREA’nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:29 EURO 2024’te görülmemiş olay Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata’yı sakatladı EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 12:23:32. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail askerlerinin baskınlarında 2 Filistinli yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement