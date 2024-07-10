İsrail askerlerinin baskınlarında 2 Filistinli yaralandı

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nablus kentinin doğusundaki Beyt Furik beldesine baskın düzenledi.

Askerler, baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve kauçuk kaplı mermi kullandı.

Filistin Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, 14 yaşındaki bir çocuğun ayağından gerçek mermi ile yaralandığını, ekiplerinin olay yerinde çocuğa müdahale ettiğini belirtti.

Açıklamada, çocuğun daha sonra hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail askerlerinin Tulkerim kentine düzenlediği baskın sırasında da açtığı ateş sonucu bir Filistinli boynundan ve göğsünden gerçek mermi ile yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Tulkerim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Filistinlinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

İsrail ordusu Beytüllahim, El Halil, Selfit de baskınlar düzenledi

Öte yandan İsrail askerleri Batı Şeria'nın Beytüllahim, El Halil ve Selfit kentlerine de baskınlar düzenledi.

Askerler, baskınlar sırasında gözaltılar gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.