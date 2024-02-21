İsrail askerlerinin kuşatması altındaki Nasır Hastanesi'nde hayat tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail askerlerinin kuşatması altındaki Nasır Hastanesi'nde hayat tehlikesi

İsrail askerlerinin kuşatması altındaki Nasır Hastanesi\'nde hayat tehlikesi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ni kuşatma altında tutmasının, hastalar ve sağlık personelinin hayatı için gerçek bir tehlike oluşturduğunu bildirdi. Hastanenin jeneratörlerinin hizmet dışı kalması nedeniyle su ve oksijen kesintisi yaşandığı, tıbbi atıkların biriktiği ve sağlık personelinin hastalara gerekli hizmeti veremediği belirtildi. Uluslararası kuruluşlara İsrail'e baskı yapma çağrısı yapıldı.

21.02.2024 15:55  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ni kuşatma altında tutmasının, hastalar ve sağlık personelinin hayatı için gerçek bir tehlike oluşturduğunu bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin kuşatması altındaki Nasır Hastanesi'nde durumun tahammül edilemez hale geldiğini belirtti.

Kudra, İsrail askerlerinin hastaneyi kuşatma altında tutmasının hastalar ve sağlık personelinin hayatı için gerçek bir tehlike oluşturduğunu ifade ederek, jeneratörlerin hizmet dışı kalmasından ötürü hastane genelinde su ve oksijenin kesildiğini aktardı.

Tonlarca tıbbi atığın hastane avlusunda ve binada yığıldığını kaydeden Kudra, sağlık personelinin oksijen ve tıbbi malzeme yoksunluğu nedeniyle hastalara gerekli sağlık hizmetini veremediğini vurguladı.

Hastanedeki 45 hastanın başka hastanelere nakledildiğini, ancak 110 hastanın halen çıkarılamadığını aktaran Kudra, İsrail askerlerinin hastaların tahliyesini oyaladığını belirtti.

Kudra, uluslararası kuruluşlara "hastanenin militarizasyonuna son verilmesi, yeniden faaliyete geçmesi, tüm insani ve tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması için İsrail'e baskı yapma" çağrısında bulundu.

İsrail'in askeri kışlaya çevirerek elektriklerini kestiği ve oksijen cihazının çalışmasını engelleyerek hizmet dışı bıraktığı Nasır Hastanesi'nin yoğun bakımında şu ana kadar 8 hasta yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Nasır Hastanesi için "Burası iyileşme yeri değil ölüm yeri haline geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Nasır, Gazze, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin kuşatması altındaki Nasır Hastanesi'nde hayat tehlikesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 00:44:50. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail askerlerinin kuşatması altındaki Nasır Hastanesi'nde hayat tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement