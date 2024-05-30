İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin saldırısında 6 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin saldırısında 6 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria\'da İsrail askerlerinin saldırısında 6 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde, İsrail askerlerinin saldırısında 6 Filistinli yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail ordusuna ait araçların kentin her tarafında konuşlandığı ve bazı kepçelerin Cenin Filistin Mülteci Kampı'nın alt yapısını tahrip etmek üzere kazı yaptığı ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsraillilerin saldırılarında 519 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin kişi yaralandı.

30.05.2024 16:55
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde, İsrail askerlerinin saldırısında 6 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Cenin kentine baskın düzenlemesiyle kentte sirenler çaldı.

Tanıklar, İsrail ordusuna ait araçların kentin her tarafında konuşlandığına işaret ederek, orduya ait bazı kepçelerin de Cenin Filistin Mülteci Kampı'nın alt yapısını tahrip etmek üzere kazı yaptığını aktardı.

Çok sayıda keskin nişancı İsrail askerinin çevredeki binaların üzerine çıktığını ifade eden tanıklar, mülteci kampında İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında yoğun bir çatışma yaşandığını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 519 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 224 Filistinli öldürüldü, 81 bin 777 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin saldırısında 6 Filistinli yaralandı - Son Dakika

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