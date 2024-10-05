İsrail Askerlerinin Saldırısında Filistinli Genç Öldürüldü

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine bağlı Vadi Faria Köyü'ne düzenledikleri baskında gözaltına aldıkları bir Filistinliyi açtıkları ateş sonucu öldürdüğü bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, gözaltına alınırken Filistinli genç Ahmed Mustafa Avaysa (30), İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Tubas'taki Esirler Cemiyeti Başkanı Kemal Beni Avde, İsrail askerlerinin Vadi Faria Köyü'nde abluka altına aldıkları evde Ahmed Avaysa'yı gözaltına aldıktan sonra birkaç kez ateş açarak öldürdüğünü belirtti.

Avde, Avaysa'nın İsrail hapishanelerinde iki yıl kaldıktan sonra geçen ay serbest kaldığını söyledi.