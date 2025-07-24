İsrail Ateşi 14 Yaşındaki Filistinli Çocuğu Vurdu

RAMALLAH, 24 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Arraba kasabasında İsrail ordusunun açtığı ateşte 14 yaşındaki Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan kısa açıklamada çarşamba günü akşam saatlerinde hayatını kaybeden çocuğun adının İbrahim İmad Ahmed Mahmud Hamran olduğu belirtildi.

Arraba belediyesinden Halil el-Arda, Xinhua'ya verdiği demeçte çocuğun, İsrail güçlerinin doğrudan açtığı ateş nedeniyle vurulduğunu belirtti. Arda, olay sırasında bölgede herhangi bir çatışmanın yaşanmadığına dikkat çekti.

Arda, saldırının İsrail ordusunun Batı Şeria'da "aşırı güç kullanma eğilimindeki artışı" yansıttığını kaydetti.

İsrail ordusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail güçlerinin bölgedeki saldırılarını yoğunlaştırmasıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gerginlik tırmanmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi verilerine göre 7 Ekim 2023 ile 12 Haziran 2025 tarihleri arasında Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırıları sonucu en az 200 çocuğun da aralarında bulunduğu 947 Filistinli hayatını kaybetti.