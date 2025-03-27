İsrail Ateşiyle 1 Filistinli Öldü, 4 Yaralı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, El Halil kentindeki ekiplerinin, El Halil'in kuzeyindeki Beyt Emr kasabasında İsrail güçlerinin gerçek mermilerle yaraladığı 16 yaşındaki bir çocuğu hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Beyt Emr kasabasındaki yerel aktivist Muhammed Ayyad Avad da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Zahr bölgesine baskın düzenleyerek vatandaşlara gerçek mühimmat ve göz yaşartıcı gaz bombası attığını kaydederek, saldırılarda 1 kişinin yaralandığını, bazı kişilerin de gazdan etkilendiğini söyledi.

Yaralının, Kızılay ambulansıyla El Halil'deki bir hastaneye kaldırıldığını ifade eden Avad, kasabada 2 kişinin gözaltına alındığına işaret etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail güçlerinin Ramallah kentinin batısındaki Şukba köyüne baskın düzenlediği belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin baskın sırasında vatandaşlara ve evlere gerçek mermiyle ateş açması, göz yaşartıcı gaz bombası ve ses bombası atması sonucunda 2'si kız çocuğu 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nablus'un güneyindeki Havvara kasabası yakınlarında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Beyta kasabasında 18 yaşındaki İsmail Samir Osman Şeref'in hayatını kaybettiğinin bildirildiği aktarıldı.