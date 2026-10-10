İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de 3 motosikleti İHA ile vurdu, 1 sivil öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde elektrikli bazı motosikletleri hedef alan hava saldırısında bir sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında elektrikli 3 motosikleti insansız hava aracıyla (İHA) vurduğu aktarılan haberde, söz konusu saldırıda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, ateşkesin yıl dönümünde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze kentinde gün içinde sivilleri hedef alan İsrail saldırılarında en az 5 Filistinli yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının 8 Ekim'de açıkladığı verilere göre, ateşkesin ardından düzenlenen İsrail saldırılarında 1481 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 254 kişi yaralandı.

Aynı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 370'e, yaralıların sayısı ise 175 bin 371'e ulaştı.