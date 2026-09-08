İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı, son 24 saatte 4 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı, son 24 saatte 4 ölü, 5 yaralı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesine rağmen son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybetmesine, 5 kişinin yaralanmasına yol açtı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025'ten bu yana toplam can kaybının 1355'e, yaralı sayısının ise 4 bin 516'ya çıktığını açıkladı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1355 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 516 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 827 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 662'ye, yaralı sayısının 174 bin 627'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı, son 24 saatte 4 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı, son 24 saatte 4 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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