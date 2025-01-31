İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırdı - Son Dakika
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İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırdı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenledi, can kaybı bilgisi yok.

31.01.2025 09:46
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Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa Vadisi'ne hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu, Beyrut ile Tel Aviv arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, gece Bekaa Vadisi'nde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Hedef alınan noktaların "Hizbullah'a ait" olduğu aktarılan açıklamada, vurulan yerler arasında Lübnan- Suriye sınırında "silah sokmak için kullanıldığı" ileri sürülen altyapı noktalarının da yer aldığı kaydedildi.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin Lübnan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusunun 26 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 26 kişi hayatını kaybetti, 206 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırdı - Son Dakika

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