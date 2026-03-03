İsrail Ateşkesi İhlal Etti, Bir Filistinli Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ateşkesi İhlal Etti, Bir Filistinli Öldü

03.03.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de varılan ateşkesi ihlal eden İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Han Yunus'un kuzeyinde bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

AA muhabirine konuşan bir sağlık kaynağı, Basım Nacih es-Saka adlı Filistinlinin Han Yunus'un kuzeyindeki "Satr eş-Şarki" bölgesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Görgü tanıkları, "Satr eş-Şarki" bölgesinin anlaşma uyarınca İsrail ordusunun konuşlanma ve kontrol alanı dışında yer aldığını ifade etti.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının şafak vakti Han Yunus'un doğusuna hava saldırısı düzenlediğini, eş zamanlı olarak İsrail donanmasının da kentin kıyı şeridini yoğun şekilde bombaladığını aktardı.

Gazze kentinde ise İsrail topçularının özellikle Şucaiyye ve Tuffah mahalleleri başta olmak üzere doğu bölgelerini hedef aldığı, donanmanın da kıyı kesimlerine top ve makineli tüfek ateşi açtığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun sürdürdüğü saldırılar sonucu 630 Filistinli hayatını kaybetti, 1698 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ateşkesi İhlal Etti, Bir Filistinli Öldü - Son Dakika

Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler

12:13
İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
İsrail-ABD saldırılarında İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi.
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:23:34. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Ateşkesi İhlal Etti, Bir Filistinli Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.