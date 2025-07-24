İsrail Bakanı'ndan Gazze'yi Yahudileştirme Planı - Son Dakika
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İsrail Bakanı'ndan Gazze'yi Yahudileştirme Planı

24.07.2025 16:13
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Aşırı sağcı Bakan Eliyahu, Gazze'nin yok edilip Filistinlilerin sürgün edileceğini savundu.

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nin yok edilmesi için çabaladığını, bölgedeki Filistinlileri sürgün edip buraya yerleşimcileri dolduracaklarını ve "Gazze'nin tamamını Yahudileştireceklerini" savundu.

Eliyahu, yerel bir radyoda katıldığı programda gündeme dair değerlendirmede bulundu.

Daha önce Gazze'ye atom bombası atılmasının "seçenekleri arasında olduğu" açıklaması yapan Eliyahu, İsrail hükümetinin Gazze'nin yok edilmesine yönelik çaba gösterdiğini belirtti.

Bölgedeki Filistinlilerin sürgün edilerek başka ülkelere gönderileceği ve Gazze'ye Yahudi yerleşimcilerin yerleştirileceği yönündeki haberlere de değinen Eliyahu, "Gazze'nin tamamı Yahudi olacak." yorumunda bulundu.

İsrailli bakan ve milletvekilleri sık sık Gazze'nin tamamının işgal edileceği ve buradaki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edileceğini dile getiriyor.

İsrail Meclisi'nde bu hafta bazı aşırı sağcı bakan ve milletvekillerinin katıldığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesi ve buralara yasa dışı yerleşim birimleri inşa edilmesi ele alınmıştı.

İsrail hükümeti, Filistinlileri sürgün planında ısrar ediyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Filistinlileri başka ülkelere sürmek amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.

Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi'ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir "çadır kent" kuracaklarını açıklamıştı.

Bölgeye aranarak giren Filistinlilerin bir daha Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine dönemeyeceğine dikkati çeken Katz, bunun Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesini hayata geçirmek adına "İsrail için çok önemli" olduğuna işaret etmişti.

Uluslararası hak örgütleri, İsrail'in Filistinlileri namlu ucunda, insani yardımı tekeline alarak bu bölgeye toplamasının "insani yardım kenti" değil "toplama kampı" olacağı eleştirisini yöneltmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Miras, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Bakanı'ndan Gazze'yi Yahudileştirme Planı - Son Dakika

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