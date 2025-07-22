İsrail Bakanından Tartışmalı AI Videosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Bakanından Tartışmalı AI Videosu

22.07.2025 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Bakanı Gila Gamliel, Filistinlileri sürgün eden bir AI videosuyla provokasyon yaptı.

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Filistinlileri Gazze Şeridi'nde sürülmüş olarak gösteren yapay zeka videosunu "Ya biz ya onlar (Filistinliler)" mesajıyla paylaştı.

Gamliel, "Gazze gelecekte böyle görünecek" başlığı taşıyan yapay zeka videosunu sosyal medya hesabından yayımladı.

"Ya biz ya onlar (Filistinliler)" mesajının yer aldığı görüntüde, İsrail saldırılarında yıkılan Gazze'deki binaların, sokak ve caddelerin yeniden inşa edildiği, bölgede gökdelenlerin yükseldiği görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın adını taşıyan bir iş merkezinin de bulunduğu görüntüde, Gazze sahiline çok sayıda kafe ve barın inşa edildiği gösteriliyor.

Videoda ayrıca Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu ve Trump ile eşi Melania Trump da Gazze sahilinde dolaşıyor.

Gamliel, paylaşımında saldırıların başlamasından bir hafta sonra 13 Ekim 2023'te İsrail kabinesine Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi önerisi sunduğunu hatırlatarak "Gazzelilerin 'gönüllü göçü' sadece Trump ve Netanyahu ile mümkün." dedi.

İsrail hükümeti, Filistinlileri sürgün planında ısrar ediyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Filistinlileri başka ülkelere sürmek amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.

Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi'ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir "çadır kent" kuracaklarını açıklamıştı.

Bölgeye aranarak giren Filistinlilerin bir daha Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine dönemeyeceğine dikkati çeken Katz, bunun Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesini hayata geçirmek adına "İsrail için çok önemli" olduğuna işaret etmişti.

Uluslararası hak örgütleri, İsrail'in Filistinlileri namlu ucunda, insani yardımı tekeline alarak bu bölgeye toplamasının "insani yardım kenti" değil "toplama kampı" olacağı eleştirisini yöneltmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Yapay Zeka, Orta Doğu, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Kültür, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Bakanından Tartışmalı AI Videosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
İBB’ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı İBB'ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
Sakarya ve Bilecik’te orman yangını: 4 köy tahliye edildi Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Tekirdağ’da anız yangını büyüdü Tekirdağ'da anız yangını büyüdü
Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı
Maydonoz Döner’in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek Maydonoz Döner'in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek
Galatasaray ile anlaşan Osimhen’e bomba talip Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
Göztepe yeni formalarını tanıttı Görenler bir daha baktı Göztepe yeni formalarını tanıttı! Görenler bir daha baktı
Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul Tarih belli oldu Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul! Tarih belli oldu
Trabzonspor’a transfer olmayan Saul Niguez’in yeni takımı belli oldu Trabzonspor'a transfer olmayan Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu

15:26
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
15:24
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
15:03
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
22:41
Robin van Persie’den Fenerbahçe itirafı: Hissettim
Robin van Persie'den Fenerbahçe itirafı: Hissettim
22:39
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim
22:20
Sünger yüklü tır alev alev yandı
Sünger yüklü tır alev alev yandı
22:12
21 gündür kulüp arıyordu Dorukhan Toköz’ün yeni takımı belli oldu
21 gündür kulüp arıyordu! Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu
22:06
Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
21:39
Destici: PKK’nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
Destici: PKK'nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
21:32
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
21:16
Çubuk’ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Çubuk'ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 17:13:29. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Bakanından Tartışmalı AI Videosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.