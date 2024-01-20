İsrail Hükümeti Filistin Devletinin Kurulmasına Karşı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ardından Enerji Bakanı Eli Cohen ile Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası toplum tarafından kabul edilen Filistin devletinin kurulmasına karşı olduklarını bildirdi.

İsrail'in eski Dışişleri Bakanı ve mevcut Enerji Bakanı Eli Cohen, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajda, Filistin devletinin kurulmasının ülkesi için "tehdit" oluşturacağını savundu.

BM dahil uluslararası toplum tarafından kabul edilen iki devletli çözüm önerilerini reddettiğini belirten Cohen, "Bu, Yahudilerin öldürülmesini teşvik edecek ve İran'ın şer eksenine destek verecektir. Filistin devletinin kurulması için elimizi uzatmayacağız." ifadesini kullandı.

Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da X hesabından, "Filistin devletinin kurulmasına asla elimizi uzatmayacağız." mesajını paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 8 Ocak'ta X hesabından yaptığı açıklamada, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduklarını ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki saldırılardan sonraki süreçte herhangi bir şekilde Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu belirtmişti.

Netanyahu, bu tutumunu ABD yönetimine de bildirdiğini söylemişti.

ABD'nin NBC News televizyonunda yayınlanan haberde, ABD yönetiminin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia edilmişti.