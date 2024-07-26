İsrail Bakanları, Kamala Harris'in ateşkes çağrısını eleştirdi - Son Dakika
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İsrail Bakanları, Kamala Harris'in ateşkes çağrısını eleştirdi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların başkan adayı konumuna gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapması nedeniyle hedef aldı. Harris'in esir takası ve ateşkes önerisine karşı çıkan bakanlar, Hamas'ın toparlanmasına ve İsrailli esirlerin terk edilmesine yol açacağını iddia etti.

26.07.2024 10:49
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların başkan adayı konumuna gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapması nedeniyle hedef aldı.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden "Ateşkes olmayacak bayan aday." ifadesini kullandı.

Smotrich de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Harris'in çağrısına karşı çıktı.

Aşırı Sağcı Bakan, esir takası mutabakatının "Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'a teslim olmak, Hamas'ın toparlanması ve İsrailli esirlerin terk edilmesi" anlamanı geldiği iddia ederek, "Bu tuzağa düşemeyiz." ifadelerine yer verdi.

Harris, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişesini ilettiğini belirterek, "Şu anlaşmayı (esir takası) yapalım ve ateşkes ile savaşı bitirelim." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Bakanları, Kamala Harris'in ateşkes çağrısını eleştirdi - Son Dakika

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