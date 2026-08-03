İsrail Bakanlarından Gazze İçin Acil Çağrı - Son Dakika
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İsrail Bakanlarından Gazze İçin Acil Çağrı

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Aşırı sağcı bakanlar, Netanyahu'dan Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişini engellemesini istedi.

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Yerleşim Bakanı Orit Strock Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) Gazze Şeridi'ne girişini engelleme çağrısı yaptı.

Haaretz gazetesinin haberine göre bakanlar, Başbakan Netanyahu'ya gönderdikleri mektupla Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze Şeridi'ne girişinin acilen durdurulmasını istedi.

Aşırı sağcı bakanlar mektupta, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin geçen hafta Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze Şeridi'ne girişini "yanlış bilgilere dayanarak" onayladığını ileri sürdü.

Mektupta, Güvenlik Kabinesi'nin acilen yeniden toplanması ve Barış Konseyi'nin yayımladığı yol haritasının, İsrail'in "savaş hedefleriyle" ve Tel Aviv'e verilen taahhütlerle uyumlu hale getirilene kadar askıya alınması talep edildi.

Mektupta, planın Gazze Şeridi'nin tamamen silahsızlandırılmasını şart koşmadığı, silahsızlanma tamamlanmadan İsrail güçlerinin çekilmesine izin verdiği ve Uluslararası İstikrar Gücü'ne Hamas'ı "etkisiz hale getirmek" yerine İsrail güçleri ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) arasında tampon görevi biçtiği öne sürüldü.

Barış Kurulu'nun açıkladığı yol haritasının yeni uluslararası denetim mekanizmaları oluşturduğu, yeniden inşa sürecini Hamas'ın silahsızlanmasına bağlamadığı ve Filistin Devleti'ne giden yolu desteklediği belirtilen mektupta, Netanyahu'dan plan gözden geçirilene kadar Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) bölgeye girişini engellemesi talep edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Bakanlarından Gazze İçin Acil Çağrı - Son Dakika

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