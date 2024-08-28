İsrail Başbakanı ABD'nin yaptırım kararını sert bir şekilde karşıladı - Son Dakika
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İsrail Başbakanı ABD'nin yaptırım kararını sert bir şekilde karşıladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan bir kurumu ve bir kişiyi yaptırım listesine almasını en katı biçimde karşıladığını belirtti. İsrail, vatandaşlarına uygulanan yaptırımları hassasiyetle ele alıyor.

28.08.2024 21:16
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesine askeri ve siyasi yardımını koşulsuz sürdüren ABD'nin sembolik olarak değerlendirilen işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı bir kurum ile bir kişiyi yaptırım listesine alma kararını "en katı biçimde karşıladığını" belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, vatandaşlarına yaptırım uygulanmasını en katı biçimde karşılıyor. Konu ABD ile hassasiyetle görüşülüyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e verdiği koşulsuz destek dolayısıyla eleştirilen ABD yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı bir kurum ile bir kişiyi yaptırım listesine almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli aşırılıkçıların uyguladıkları şiddetin bölgedeki tansiyonu artırdığına dikkat çekilmişti.

Bakanlık, bu kapsamda Batı Şeria'daki Filistinlilere şiddet uygulayan Haşomer Yoş adlı sivil toplum kuruluşu ile Yitzhak Levi Filant adlı bir güvenlik görevlisini yaptırım listesine eklemişti.

Açıklamada, Haşomer Yoş adlı kuruluşun daha önce ABD'nin yaptırım listesinde olan başka aşırılıkçı örgütlere yardım ederek yerlerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşlerine engel olduğu belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptırım kapsamına alınan kişi ve kuruluşların İsrail tarafından da sorumlu tutulmasını ve faillerin hesap vermesini sağlamasını istemişti.

Gazze'de saldırılarına devam eden İsrail'e sağladığı askeri destek dolayısıyla uluslararası kamuoyunda tepki toplayan ABD Başkanı Joe Biden, şubat ayında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı ABD'nin yaptırım kararını sert bir şekilde karşıladı - Son Dakika

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