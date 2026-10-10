İsrail basınına göre ABD, İsrail'den İran'a yalnız saldırı talebinden vazgeçti. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail basınına göre ABD, İsrail'den İran'a yalnız saldırı talebinden vazgeçti.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail basınına göre ABD, İsrail'den İran'a tek başına saldırı istedi ancak talebinden vazgeçti. Haberde, ABD'nin ara seçimler öncesinde İran'a saldırı planlamayıp bunu İsrail'e havale ettiği, ancak bu planın da askıya alındığı ileri sürüldü.

İsrail basını, Washington yönetiminin Tel Aviv'den İran'a tek başına saldırı düzenlemesini istediğini ileri sürdü.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinin haberinde, ABD'nin bu talebinden daha sonra vazgeçtiği belirtildi.

ABD'nin savaşı yeniden alevlendirmekten kaçındığı ve bu nedenle İsrail'den İran'a karşı bağımsız bir saldırı düzenlemesini talep ettiği iddia edilen haberde, bu talebin saldırının ABD ara seçimleri öncesinde Başkan Donald Trump'a zarar vereceği, buna karşın İsrail seçimlerinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya fayda sağlayacağı hesaplamasına dayandığı ileri sürüldü.

Haberde, son iki hafta boyunca İsrail ile ABD arasında İran konusunda yürütülen görüşmelerde, ABD'nin ortak bir saldırı ya da bir Amerikan saldırısı değil, İsrail'in tek başına saldırısını istediği kaydedildi.

ABD'nin talebinin İran'ın insansız hava aracı ve balistik füze kapasitesini hızla onarmasından kaynaklandığı belirtilen haberde, son bilgiler ışığında ABD'nin ara seçimler öncesinde İran'a bir saldırı planlamadığı, bunu İsrail'e havale ettiği, fakat bu planın da askıya alındığı değerlendirmesine yer verildi.

Maariv, Axios internet sitesinin, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, İsrail'in tek başına bir saldırı düzenlemesi durumunda ülkedeki seçimlerin erteleneceği fikrini paylaştığına dair haberini de hatırlattı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDış PolitikaPolitikaGüvenlikİsrailGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
İsrail’in en çok korktuğu 8 ülke İşte listede Türkiye’nin yeri İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Böyle eğlence olmaz olsun İki genç kızın yaptıklarına bakın Böyle eğlence olmaz olsun! İki genç kızın yaptıklarına bakın
18:27
Fenerbahçe’de 561 gün sonra bir ilk
Fenerbahçe'de 561 gün sonra bir ilk
17:59
Suudi Arabistan’da peş peşe saldırılar Havalimanı boşaltıldı
Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı
17:56
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
17:29
Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı
Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı
16:39
AK Parti’ye mi katılıyor Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 18:41:44. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail basınına göre ABD, İsrail'den İran'a yalnız saldırı talebinden vazgeçti. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei