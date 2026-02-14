Barış Kurulu Toplantısı: İsrail Temsilcisi Saar - Son Dakika
Barış Kurulu Toplantısı: İsrail Temsilcisi Saar

14.02.2026 22:17
Gazze Şeridi'ndeki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan "Barış Kurulu'nun" liderler toplantısında İsrail'i Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın temsil edeceği bildirildi.

Haaretz gazetesinin konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Barış Kurulu'nun ilk toplantısında İsrail saldırılarıyla büyük yıkıma maruz kalan Gazze'nin yeniden inşasının ele alınmasının beklendiği belirtildi.

19 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'da yapılması beklenen "Barış Kurulu" liderler toplantısına İsrail'den Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın katılacağı kaydedildi.

Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, Washington yönetiminin, Kurul'un ilk liderler toplantısı ve bağış konferansını 19 Şubat'ta yapmayı planladığını ve çeşitli ülkelere davet için ulaştığını aktarmıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu da açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.???????

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
