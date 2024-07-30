İsrail Baskınında İki Çocuk Dahil 4 Kişi Yaralandı

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Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusu eşliğinde düzenlediği baskında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusu eşliğinde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında 13 ve 14 yaşlarında iki çocuğun gerçek kurşunla yaralandığını açıkladı.

Çocukların bölgedeki hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca gaspçı İsrailliler tarafından darbedilen 65 yaşında bir kişinin de Huvvara beldesindeki İbni Sina Hastanesi acil servisine kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Beyt Lahim'in batısındaki Hızır beldesine baskın sırasında İsrail ordusuna Filistinli gençlerin karşı koymasıyla çıkan çatışmada, Filistinli bir genç İsrail ordusunun attığı gaz ve ses bombalarının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 592 Filistinli hayatını kaybetti.