İsrail, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerleri Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

02.12.2024 13:17
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, aralarında çocuklar ve eski tutukluların da olduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana El Halil, Kudüs, Ramallah, Tubas ve Kalkilya kentlerine yeni baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, aralarında iki çocuk ve eski tutukluların da olduğu 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında ayrıca Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 900'ü geçtiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 801 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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