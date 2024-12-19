İsrail, Batı Şeria'da 14 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 14 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 14 kişiyi gözaltına aldı, 2 çocuk da var.

19.12.2024 14:47
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, ikisi çocuk, 14 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Ramallah, Nablus, El Halil, Tulkerim ve Cenin kentlerine dün geceden bu yana baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, aralarında eski tutuklular ve 2 çocuğun da bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bini geçtiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 815 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 14 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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