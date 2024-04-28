İsrail ordusu Batı Şeria'da 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu Batı Şeria'da 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail ordusu Batı Şeria\'da 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da ikisi çocuk ve biri kadın 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı tarihten bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 495'e yükseldi.

28.04.2024 12:17
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da ikisi çocuk ve biri kadın 15 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda aralarında iki çocuk, bir genç kızın yanı sıra eski tutukluların da bulunduğu en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Böylece, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 495'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin baskın yaptığı bölgelerdeki altyapıya ve mülklere zarar verdiği, Filistinlileri darbettiği ve onlara kötü muamelede bulunduğu ve evlerini tahrip ettiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor. Bölgede, İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Batı Şeria'da 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika

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