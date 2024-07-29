İsrail, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da son 48 saat içinde en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların da olduğu belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ve İsraillilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 592 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.

29.07.2024 13:27
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 855'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 592 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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