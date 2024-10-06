İsrail Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Tulkerim ve Tubas kentlerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir gazeteci ile eski tutukluların da bulunduğu en az 15 Filistinliyi gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 100'ü aştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 742 Filistinli hayatını kaybetti.