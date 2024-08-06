İsrail, Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da geceden bu yana yaptığı baskınlar ve gözaltılarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin El Halil, Beytüllahim, Cenin, Tubas, Ramallah, Kalkilya ve Nablus kentlerine baskın yaptığı belirtilirken baskınlarda en az 16 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 970'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 606 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.