12.03.2026 12:26
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin aralarında eski bir tutuklu ile bir çocuğun da bulunduğu en az 19 Filistinliyi kapsayan baskın ve gözaltı operasyonu gerçekleştirdiği, bazı kişilerin ise daha sonra serbest bırakılmak üzere saha sorgusuna alındığı ifade edildi.

Gözaltıların Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ve Tulkerim kentlerinde yoğunlaştığı, ayrıca Kalkilya ve El Halil'de de Filistinlilerin gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda en az 1125'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı ve 22 bin kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Batı Şeria'da 19 Filistinliyi Gözaltına Aldı
