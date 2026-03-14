Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Batı Şeria'da 22 Gazeteciyi Gözaltına Aldı

14.03.2026 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in 2026'da Batı Şeria'da 22 gazeteciyi gözaltına aldığını açıkladı.

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail ordusunun 2026 yılı başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 4'ü kadın 22 gazeteciyi gözaltına aldığını belirtti.

Sendikanın yayımladığı rapora göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da ocak ayında 13, şubat ayında 7 ve mart ayında 2 gazeteciyi gözaltına aldı.

Gözaltıların gazetecilerin evlerine baskın yapılması, askeri kontrol noktalarında durdurulmaları veya sahada haber takibi sırasında gerçekleştiği belirtilen raporda, gözaltına alınan 22 gazeteciden 4'ünün kadın olduğu aktarıldı.

Raporda, bazı gazetecilere mahkeme kararıyla para cezası, ev hapsi ve belirli bölgelerden uzaklaştırma gibi kısıtlayıcı tedbirler uygulandığı, evlerine yapılan baskınlarda eşyalarının zarar gördüğü, telefon ve gazetecilik malzemelerinin el konulduğu vurgulandı.

Filistinli gazetecilerin hedef alınmasının basın özgürlüğünü kısıtlama yönünde ciddi bir tırmanış oluşturduğu ve gazetecileri haber yapmaktan caydırmayı amaçladığına vurgu yapılan raporda, gözaltı uygulamalarının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ifade edildi.

Filistinli Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail cezaevlerinde toplam 39 Filistinli gazeteci bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Güvenlik, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

17:59
Nihat Kahveci’den sert sözler: Topu havalimanına vurdu, çöp kadar kötülerdi
17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
17:09
Dursun Özbek’ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 18:09:36. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.